МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В нижнюю палату парламента России до конца февраля текущего года внесут законопроект, который накладывает на банки запрет брать комиссию при перечислении платежей за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на главу фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова.

Собеседник издания отметил, что данная инициатива уже получила одобрение Банка России.

В настоящее время в России комиссия при оплате ЖКХ составляет 0,5-2%.

"Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе",— отмечает Неверов.

По мнению авторов законопроекта, эти изменения технически просты. При этом они очень важны для граждан.

Неверов отмечает, что в изначальном проекте планировалось ввести такой запрет и на комиссию при уплате штрафов и других обязательных платежей, позднее от этой идеи после консультаций с отраслевым сообществом пришлось отказаться. Политик это связывает с тем, что в новом году банки уже понесли некоторые потери. В частности, была отменена комиссия за переводы в разные регионы внутри одного финансового учреждения.