МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россияне смогут оставлять чаевые с помощью QR-кода в Системе быстрых платежей, такая возможность в настоящее время прорабатывается, сообщили РИА Новости в НСПК, расчетно-клиринговом центре системы.

"Мы заинтересованы в создании сервиса электронных чаевых. В настоящее время рассматриваются различные варианты реализации такого функционала: как через оплату по QR-коду в рамках Системы быстрых платежей, так и через другие сервисы НСПК", — заявили в компании.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 30 участников. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.