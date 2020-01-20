МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Законопроект, направленный на борьбу с "дискриминационными практиками тарификации", которые применяют финансовые организации под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств, в ближайшие дни будет внесен в Госдуму, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ, который подготовил депутат Владислав Резник.

По данным издания, проект "принципиально поддерживают" в Росфинмониторинге и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и отчасти — в ЦБ. Согласно документу, планируется внести изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ). Так, предлагается исключить из списка мер по борьбе с отмыванием денег "установление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграждений", пишет газета. Отмечается, что эта мера направлена против практики взимания банками заградительных комиссий, например, за перевод средств с заблокированных в рамках антиотмывочного законодательства счетов.

Кроме того, законопроект вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым при переводе денежных средств от юрлиц или индивидуальных предпринимателей в пользу физлиц размер комиссии "не может быть обусловлен различным назначением осуществляемых переводов либо различными суммами переводов".

Как говорится в пояснительной записке, практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством. "Введение не имеющих экономического обоснования повышенных или запретительных комиссий для всех клиентов, включая добросовестных, противоречит принципам риск-ориентированных подходов в борьбе с отмыванием, а также "фактически превратилось в самостоятельную бизнес-функцию банков, в способ увеличения комиссионных доходов", — пишет газета со ссылкой на авторов проекта.

По данным газеты, глава ФАС Игорь Артемьев 12 декабря на совместном заседании службы и Ассоциации антимонопольных экспертов призвал к "радикальным" мерам борьбы с такими практиками. Пресс-служба Росфинмониторинга заявила изданию, что ведомству необходимо ознакомиться с деталями законопроекта, но саму идею там поддерживают.

В ЦБ выступают не за отмену применения банками экономических мер борьбы с отмыванием, а за их смягчение. Как пишет издание, регулятор исходит из недопустимости взимания банками повышенных комиссий "по операциям с низким риском легализации (отмывания) доходов". К таким операциям он относит перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, страховых возмещений, выплат на основании решений судебных органов и другие.