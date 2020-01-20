МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Снижение ставок по ипотеке, которое наблюдается в России в настоящее время, приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов. Как сообщает Банк России в своем докладе, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска.

По данным ЦБ РФ, в стране средняя ставка по ипотеке в рублях в ноябре 2019 обновила минимальное за последние два года значение в 9,19%, в октябре этот показатель равнялся 9,4%. В декабре глава Сбербанка Герман Греф сообщал о том, что кредитная организация планирует вновь ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в 2020 году.

Эта опция была недоступна с сентября 2018 года.

"В настоящее время ставки по ипотеке быстро снижаются, что будет способствовать росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов", — отмечает регулятор в своем докладе о лучших практиках управления процентным риском по банковскому портфелю в кредитных организациях.

С одной стороны, этот процесс способствует снижению долговой нагрузки заемщиков и тем самым уменьшает кредитные риски, но, с другой стороны, он может привести к сокращению процентной маржи и повышает значимость управления процентным риском в кредитных организациях, указывает ЦБ.

Поэтому регулятор рекомендует проводить анализ процентного риска не только по балансу в целом, но и в разрезе наиболее значимых для банка продуктов и бизнес-линий. "В частности, такой продукт, как ипотечные жилищные кредиты, в силу его высокой срочности и наличия встроенной опциональности в виде возможности досрочного погашения и рефинансирования заемщиками по сниженной ставке заслуживает отдельной оценки банками на предмет процентного риска", — отмечает ЦБ.