МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Отмена комиссии за оплату ЖКХ не окажет значительного влияния на банковский сектор, считают представители кредитных организаций, опрошенные агентством "Прайм". Однако по мнению экспертов, это поможет сэкономить преимущественно жителям малых сел и городов.

В нижнюю палату парламента до конца февраля планируется внести законопроект, который накладывает на банки запрет брать комиссию при перечислении платежей за оплату жилищно-коммунальных услуг.

В изначальном проекте планировалось ввести такой запрет и на комиссию при уплате штрафов и других обязательных платежей, позднее от этой идеи после консультаций с отраслевым сообществом пришлось отказаться. Это связано с тем, что в новом году банки уже понесли некоторые потери. В частности, была отменена комиссия за переводы в разные регионы внутри одного финансового учреждения.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

Отмена банковской комиссии при приеме платежей за услуги ЖКХ позволит сэкономить россиянам до 5 тысяч рублей в год, рассказала РИА Недвижимость исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

По ее словам, предложение отменить банковскую комиссию — давно ожидаемое решение. "Рост тарифов и так вызывает раздражение, еще и банки добавляют свою долю. Если говорить об экономии, то здесь все зависит от региона, жилой площади и предоставляемых услуг. Например, в многоквартирном доме на Камчатке плата за услуги ЖКХ может составлять до 20 тысяч рублей, а в каком-нибудь селе в Центральной России она варьируется в районе 300 рублей. Проведя несложные подсчеты можно сказать, что экономия составит до пяти тысяч рублей в год", — сказала Разворотнева.

При этом эксперт отметила, что не все банки берут комиссию при приеме платежей за ЖКХ, однако в малых городах и селах она может составлять от 1% до 3%.

"Для людей, которые живут в отдаленных местностях – это очень чувствительная история. Порой у них просто нет выбора при оплате и, например, в том же "Почта Банке" комиссия операционисту начинается от 15 рублей. Поэтому я рада, что такое решение назрело", — добавила собеседник агентства.

В заключение она отменила, что данная мера не повлияет на собираемость платежей. "Если человек не платит, то соответственно эти 3% роли не сыграют. Тут нужны более жесткие меры в виде оперативной работы организации, которая предоставляет эти услуги или судебных приставов. Помимо порядочности граждан, одним из факторов наличия неплательщиков является отсутствие централизованных пунктов, как на Северном Кавказе, где в некоторых местах до сих пор ходят люди и записывают данные в специальную книжку, и порой не все доходит до адресата", — заключила эксперт.

ЧТО БУДЕТ С БАНКАМИ

Запрет комиссии за оплату ЖКУ создаст для банков необходимость компенсировать издержки, что может привести к росту тарифов за другие услуги, оказываемые кредитными организациями, рассказал агентству "Прайм" глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Комиссия за услугу предусмотрена законом, то есть, не запрещена. И работа с этими услугами, в любом случае, несет затраты для кредитной организации. Соответственно, если комиссия будет отменена, она может быть перенесена на комиссии за другие услуги, делает вывод эксперт.

В Альфа-банке сообщили агентству "Прайм", что не удерживают комиссию за оплату ЖКУ в дистанционных каналах, за исключением нескольких архивных пакетов услуг.

"Большинство банков с развитыми цифровыми каналами обслуживания также не взимают комиссию при оплате повседневных услуг, к которым относится и оплата за ЖКХ. Поэтому данная инициатива значительного влияния на рынок не окажет", — заявили в банке.

Комиссию банкам за прием платежей платят менее 50% компаний, оказывающих услуги ЖКХ, заявили в пресс-службе банка "Уралсиб". В среднем размер этой комиссии составляет не более 1% от суммы коммунального платежа, поэтому отмена комиссии вряд ли может оказать существенное влияние на динамику роста стоимости услуг ЖКХ.

"(Размер убытков, которые понесет банк в случае принятия законопроекта — ред.) зависит от того, какая доля клиентов банка оплачивает услуги ЖКХ в нем. У одних это 15%, у других до 50% от общего количества платежей, совершаемых в банке в пользу поставщиков услуг", — комментируют в "Уралсибе".

"Предлагаемый законопроект касается комиссии, взимаемой банком при оплате услуг ЖКХ с клиента-физического лица. Большая часть доходов, получаемых банком при приеме платежей за ЖКХ, — это комиссия, которую платят юридические лица", — уточняет руководитель центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга Промсвязьбанка Андрей Алексахин.

В ПСБ для большинства клиентов уже давно существуют льготные тарифы по коммунальным платежам, добавляет эксперт. Например, для зарплатных клиентов оплата услуг ЖКХ бесплатна.

Отмена комиссии за ЖКУ может увеличить сборы платежей, устранив барьеры для малоимущих граждан, но на значение тарифов в целом повлиять вряд ли сможет, делает вывод Алексахин.

И в Промсвязьбанке, и в банке "Уралсиб" заявили, что эта законодательная инициатива была ожидаемой. "Еще до внесения этого законопроекта на рассмотрение, банк уже начал прорабатывать такую возможность для своих клиентов", — добавили в ПСБ.