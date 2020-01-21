ДАВОС (Швейцария), 21 янв — ПРАЙМ. ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 50% чистой прибыли группы, заявил глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

"Наши планы (по итогам 2019 года — ред.) выплатить акционерам 50% от чистой прибыли (по МСФО – ред.)", — заявил Костин в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Также Костин отметил, что продажа акций группы довольно затруднительна в условиях санкций. "Строго говоря, существующие акции не находятся под санкциями, но с точки зрения общего инвестиционного климата разбираться старые это акции или новые акции… я боюсь, что дальнейшее предложение и продажа акций довольно затруднительна в таких условиях", — сказал он, добавив, что не ожидает и выпуска новых акций.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев на минувшей неделе говорил, что ведомство ожидает от ВТБ дивидендов по итогам 2019 года в размере 50% чистой прибыли по МСФО. Говоря о приватизации ВТБ, включенной в план на 2020-2022 годы, он отметил, что вопрос допэмиссии рассматривается, но в нем есть свои сложности в связи с тем, что банк находится под секторальными санкциями США.

По итогам 2018 года ВТБ выплатил 26,8 миллиарда рублей дивидендов, или 15% чистой прибыли по МСФО (178,8 миллиарда рублей). В 2017 году дивидендные выплаты составили 73,5 миллиарда рублей, или 61% чистой прибыли по МСФО. Глава ВТБ Андрей Костин в июне прошлого года выражал надежду, что в дальнейшем рост прибыли группы позволит вернуться к уровню дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО.

В интервью РИА Новости в понедельник Костин заявил, что ВТБ планирует выполнить прогноз по прибыли по МСФО по итогам 2019 года в 200 миллиардов рублей.