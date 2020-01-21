ДАВОС, 21 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о создании в России новой платежной системы с Alibaba, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы планируем объявить о важном новом взаимодействии с Alibaba в секторе платежных систем, где мы объявим о создании новой платежной системы в России, где российская сторона будет иметь контролирующие акции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря об этой сделке, Дмитриев отметил, что речь идет об инвестициях в миллиарды рублей.

Он также отметил, что РФПИ собирается объявить о ряде сделок в сфере интернет-торговли и проинвестирует "ведущего игрока на рынке продаж автомобилей в интернете, на рынке онлайн-путешествий".