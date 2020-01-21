МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Большинство россиян (82%) не верят в магические ритуалы и обычаи для привлечения денег, свидетельствуют результаты опроса ФОМ.

По данным исследования, 82% россиян не верят в приметы и ритуалы, связанные с финансами, 15% респондентов признались, что верят в подобное, еще 3% затруднились ответить.

Как указано в опросе, наибольшими скептиками оказались пенсионеры (89%), а большинство верящих в приметы и ритуалы — россияне среднего возраста (21%).

Отмечается, что те, кто верит "денежную" магию, в основном хранят в кошельках талисманы, монетки и денежные купюры, некоторые показывают деньги растущей Луне, раскладывают их в определенном порядке и соблюдают особые правила обращения с деньгами.

Опрос "ФОМнибус" проведен 12 января 2020 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.