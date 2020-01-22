МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Королевство Саудовская Аравия размещает три транша еврооблигаций совокупно на 5 миллиардов долларов при общем спросе около 20 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, объем евробондов с погашением в 2027 году составит 1,25 миллиарда долларов, с погашением в 2032 году — 1 миллиард, с погашением в 2055 году — 2,75 миллиарда долларов.

Организаторами размещения ценных бумаг выступают Citi, Morgan Stanley и Standard Chartered Bank.

Саудовская Аравия впервые вышла на международный рынок займов в 2016 году, разместив еврооблигации на 17,5 миллиарда долларов.