МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Схема передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству практически отработана, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Давайте мы сначала определимся окончательно с передачей государству, потому что, как вы знаете, как сказал предыдущий председатель правительства, что вопрос обсуждается. Он до сих пор пока обсуждается", — сказал Моисеев, отвечая на вопрос о предложении рассмотреть приватизацию Сбербанка после передачи его контрольного пакета от ЦБ правительству.

"Схема отрабатывается, она практически отработана…", — ответил он на вопрос, есть ли в этом вопросе подвижки.

По его словам, госпакет акций Сбербанка в случае передачи правительству будет в собственности Росимущества, так как Росимущество управляет всем госимуществом.

"Федеральное агентство по управлению государственным имуществом управляет всем государственным имуществом. У нас есть ведомства, которые осуществляют координацию и согласовывает директивы Росимущества по отдельным обществам… Строго говоря, у нас вся госсобственность находится в распоряжении Росимущества", — отметил Моисеев.

Он отказался говорить о деталях схемы, что это будет продажа или передача, также отказался говорить и о сроках.