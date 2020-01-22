МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) по итогам 2019 года получил чистую прибыль по МСФО почти в размере 15 миллиардов рублей, сообщил журналистам председатель банка Петр Фрадков.

"Мы закончили год достаточно неплохо, активы наши выросли, достигли практически 2 триллионов рублей. Мы получили чистую прибыль в размере почти 15 миллиардов рублей. Мы достаточно неплохо сработали по всем направлениям бизнеса, корпоративный бизнес, портфель составляет больше триллиона рублей. Это и малый бизнес, и розница", — рассказал Фрадков об итогах прошлого года.

Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО в 2018 году составила 1,7 миллиарда рублей против 406 миллиардов рублей убытка в 2017 году. Таким образом, рост показателя в 2019 году составил порядка 8 раз.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Единственным акционером банка является Росимущество.