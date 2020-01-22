МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Совкомбанк планирует с 24 января провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению бессрочных субординированных еврооблигаций в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, встречи планируются в Москве, Дубае, Нью-Йорке и городах Европы, по итогам которых, в зависимости от рыночных условий, банк может разместить вечные евробонды в долларах с колл-опционом через пять лет.

Организаторами выступят J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".