Совкомбанк планирует с 24 января road show вечных евробондов в долларах
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Совкомбанк планирует с 24 января провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению бессрочных субординированных еврооблигаций в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, встречи планируются в Москве, Дубае, Нью-Йорке и городах Европы, по итогам которых, в зависимости от рыночных условий, банк может разместить вечные евробонды в долларах с колл-опционом через пять лет.
Организаторами выступят J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
https://1prime.ru/finance/20200122/830829666.html