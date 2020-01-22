МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Московский кредитный банк" (МКБ) в среду открыл книгу заявок на пятилетние еврооблигации в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности бумаг составляет около 5-5,25% годовых.

Банк 15-21 января провел встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах.

Организаторами выступают Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.

"Московский кредитный банк" последний раз выходил на внешний публичный рынок заимствований в марте 2019 года, когда разместил пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 7,125% годовых.