МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе проверочных мероприятий выявило в "Невском банке" фиктивные вклады на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей, заявил глава агентства Юрий Исаев.

В ходе своего выступления в Госдуме Исаев отметил, что борьба с незаконным получением страховых возмещений и иными мошенническими схемами является одним из приоритетов работы АСВ. В качестве одного из примеров выявленных нарушений он назвал случай с "Невским банком".

"Здесь, как раз, речь идет о формировании фиктивных вкладов, когда нам пытаются "подсунуть", условно говоря, массив нереальных вкладчиков и украсть из фонда страхования вкладов порядка 1,5 миллиарда рублей. С такими случаями мы сталкивались и раньше", — сказал глава АСВ.

"Что сделали здесь банкиры? Они изъяли из цепочки непосредственно и кассиров, и операционистов. Они купили 15 банкоматов одновременно с опцией внесения средств, отключили все наблюдение: и в банкоматах, и внешнее. Якобы, ночью в течение недели, все операции проходили с полуночи до двух часов ночи в подвале неподалеку от банка, около 600 человек внесло за неделю, по ночам, порядка 1,5 миллиарда рублей", — рассказал Исаев.

Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у петербургского "Невского народного банка" (он же "Невский банк"). Как сообщил регулятор, банк полностью утратил собственные средства (капитал) из-за хищения значительной части активов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

По сообщению ЦБ, в первой декаде декабря неустановленными лицами у банка были похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств. По факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.