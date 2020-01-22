МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Неоднозначную оценку продаже Банком России контрольного пакета акций Сбербанка дают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Они также по-разному оценивают возможные последствия сделки.

Замминистра финансов Алексей Моисеев 22 января сообщил журналистам, что схема передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству практически отработана. По его словам, госпакет акций банка в случае передачи правительству будет в собственности Росимущества, так как это ведомство управляет всем госимуществом. О деталях схемы, сроках, а также о том, будет это продажа или передача, он говорить отказался.

Позже первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов подтвердил, что переговоры о продаже идут, однако, по его словам, "ни о чем пока не договорились".

На данный момент ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка, ему принадлежит 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций. По закону, минимальная доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция, уменьшение доли возможно только на основании федерального закона.

Обсуждение передачи пакета правительству впервые подтвердил тогда еще первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов 24 декабря. Необходимость сделки он объяснил конфликтом интересов – ЦБ не должен быть владельцем регулируемых им организаций.

Агентство Рейтер 25 декабря сообщило, что цена выкупа доли ЦБ в Сбербанке пока неизвестна, но регулятор собирается продавать свой пакет в Сбербанке по рыночной стоимости. В отчете ЦБ за 2018 год балансовая стоимость пакета оценена в 72,94 миллиарда рублей, в то время как на рынке доля регулятора стоит 2,8 триллиона рублей.

Правительство хочет использовать для выкупа доли ЦБ в Сбербанке средства ФНБ, при этом большую их часть в итоге планируется вернуть в бюджет, сообщило агентство. "Деньги на выкуп вернутся в Минфин. Акции Сбербанка на балансе ЦБ учтены по стоимости существенно ниже рыночной. Поэтому при продаже… у ЦБ образуется прибыль, которую легко законом передать в бюджет", — сказал источник Рейтер на финансовом рынке.

СТОИТ ЛИ ПРОДАВАТЬ

Продажа пакета акций Сбербанка ЦБ правительству решает вопрос конфликта интересов. Банк России является регулятором банковского сектора и одновременно – владельцем контрольного пакета акций Сбербанка, решение по этому вопросу очень давно назрело, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

По словам начальника управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева, остро вопрос точно не стоит, но в целом Банк России сильно заинтересован в том, чтобы российские банковские институты находились вне прямого подчинения ЦБ, которое влечет ненужные дополнительные риски для регулятора и может приводить к ненужным обвинениям в лоббировании интересов и нерыночном распределении ресурсов.

Иначе считает доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. По его мнению, данное решение, а тем более — по указанной причине, является неправильным или, во всяком случае, несвоевременным. Банк России, помимо акций Сбербанка, владеет также акциями и других банков, в частности 99,9 % в банке "ФК Открытие", санацию которого ЦБ проводил с 2017 года и успешно завершил в 2019 году. Его продажа смотрелась бы более логично. Так как обычно продают неэффективные активы. Сбербанк же является вполне успешно функционирующей организаций, прибыль которой за прошлый год составила в районе 1 трлн рублей.

"Если смотреть с точки зрения невозможности совмещения Банком России функций регулятора и акционера банков, то тогда надо вообще запретить ему вкладываться в акции банков. А он может делать это для поддержания рынка, получения доходов и в иных целях", — говорит Марков.

НА СБЕРБАНК ИЛИ НА СОЦИАЛКУ

Теоретически, контрольный пакет акций Сбербанка должен продаваться с заметной премией к текущей рыночной цене, комментирует Бушуев возможный сценарий сделки. Но в случае перехода акций не к частному собственнику, а к государству, такая премия может отсутствовать.

"Главный вопрос – за счет каких средств будет проводиться выкуп? Этот вопрос может в принципе остановить все движение по возможной сделке", — добавляет он.

Сценария с использованием средств ФНБ для этих целей исключать нельзя, считает Суверов. Однако сейчас может быть очень много сторонников трат ФНБ в реальной экономике вместо использования этих средств на финансовые перекладывания активов, убежден Бушуев. Марков соглашается с последним. По его словам, средства ФНБ могут быть направлены на реализацию задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Продажа контрольного пакета акций Сбербанка является мерой институциональной реформы банковского сектора, но вряд ли повлечет принципиальные изменения для вкладчиков, так как им важно, чтобы контрольный пакет находился в государственной собственности, а не в частных руках, считает Суверов. Государство так или иначе будет владеть этим активом и определять его дальнейшую судьбу, а изменение схемы владения на текущий момент не так принципиально, добавляет он.

В результате сделки у Банка России могут снижаться санкционные и финансовые риски, добавляет Бушуев. Правительство же получит доходный пакет акций, который может быть реализован с прибылью в процессе дальнейшей приватизации. В целом это может незначительно улучшить конкурентное поле, но кардинально ситуация не изменится.

"В случае приватизации госпакета Сбербанк мог бы столкнуться с оттоком консервативных вкладчиков, для которых риск частного банка неприемлем", — убежден Суверов.

Более серьезными последствия возможной приватизации считает Марков. По его мнению, продажа акций Сбербанка правительству РФ с дальнейшей возможной их продажей в рамках приватизации, может привести к тому, что Россия потеряет контроль над крупнейшим банком страны, уже сейчас 45% его акций принадлежат юридическим лицам-нерезидентам.