МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Изменения в закон об инвестиционных фондах, вступающие в силу с 23 января 2020 года, предусматривают передачу Банком России полномочий по регистрации правил паевых инвестиционных фондов (ПИФов) для квалифицированных инвесторов, а также утверждение отчетов о прекращении таких фондов специализированным депозитариям. Экономический блок правительства РФ на пороге больших перемен

Эксперты, опрошенные РИА Новости, ожидают, что регистрация изменений будет проходить в более сжатые сроки, что положительно повлияет на клиентский сервис управляющих компаний, и сократит расходы компаний.

Одновременно поправками вводится ответственность спецдепозитариев (вплоть до аннулирования лицензии) за ненадлежащее исполнение функций по согласованию правил доверительного управления и отчетов о прекращении фондов, также обращает внимание ЦБ РФ.

"Единые подходы к исполнению спецдепозитариями новых функций будут закреплены в стандартах, которые уже разработала при участии Банка России саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА). Стандарты, которые должны будут соблюдать все члены СРО, направлены на защиту прав и законных интересов пайщиков и управляющих компаний, а также на повышение качества услуг спецдепозитариев", — отмечает российский регулятор.

КАК ЭТО ПОМОЖЕТ УПРАВЛЯЮЩИМ

На данный момент речь идет только об упрощении административных процессов, связанных с регистрацией правил доверительного управления фондов для квалифицированных инвесторов, изменений и дополнений в них, а также отчетов о прекращении, что само по себе немаловажно, отмечает вице-президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Илья Ванин.

"Мы рассчитываем, что данная инициатива упростит работу, связанную с регистрационными действиями в отношении фондов для квалифицированных инвесторов, что может ускорить такую работу, а также сократить соответствующие издержки", — говорит он. Банковская рокировка. Эксперты неоднозначно оценивают возможную смену владельца Сбербанка

Управляющие компании также смогут оперативно получать от специализированных депозитариев необходимую консультационную поддержку в части подготовки правил и внесения изменений в них, замечает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

"Кроме того, поправки расширяют функционал специализированных депозитариев, они будет являться источником дополнительного дохода. В то же время повышается ответственность спецдепов. Для частных инвесторов поправки не принесут изменений", — добавляет он.

Управляющие компании и специализированные депозитарии находятся в постоянном взаимодействии, поэтому возможно предварительное согласование правил без формализованной процедуры, что должно уменьшить количество замечаний к правилам и количество доработок со стороны УК, также обращает внимание Заблоцкий.

"Рынку потребуется некоторый период адаптации для выстраивания оптимального взаимодействия участников. При этом наша общая заинтересованность в дальнейшем развитии рынка коллективных инвестиций и защите интересов инвесторов, в прозрачных универсальных правилах позволит нам в разумные сроки выстроить диалог и наладить процессы, а в дальнейшем оперативно реагировать на изменения рынка и ожиданий инвесторов", — отмечает представитель ФГ "БКС".

"Управляющие компании зачастую сталкивались с необходимостью оперативного изменения правил доверительного управления фондов в интересах пайщиков фондов для квалифицированных инвесторов. Теперь, когда регистрация правил регулятором заменена на согласование со специализированным депозитарием, мы можем рассчитывать на регистрацию изменений в более сжатые сроки. В итоге это положительно повлияет на клиентский сервис УК и бизнес-задачи отрасли ЗПИФ", — в свою очередь говорит генеральный директор УК "Финам Менеджмент" Вадим Прошкинас.

"Далее мы ждем изменения нижнеуровневых нормативных актов, позволяющих сократить срок процедуры общего собрания пайщиков, фондов ограниченных в обороте, который сейчас представляется слишком значительным в отдельных случаях", — добавляет он.