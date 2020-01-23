МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что скорее позитивно относится к идее смены основного акционера Сбербанка, чем негативно, однако инвесторов это обсуждение взволновало.

"Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов, инвесторы волнуются. Безусловно, это изменения для компании. Но мы сейчас в процессе осознания и переговоров. В целом, я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о возможной смене основного акционера банка.

"Даже не как банк, а как крупная техкомпания мы можем принести огромную пользу стране сегодня для технологической трансформации, используя нашу платформу. Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны и цифровой трансформации", — добавил он.

Власти РФ сейчас рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка государству из-за конфликта интересов — ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. Заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов сообщал, что переговоры о продаже госпакета Сбербанка правительству идут, но ни о чем пока не договорились.

ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция. Согласно действующему законодательству, уменьшение доли ЦБ в Сбербанке ниже этого уровня возможно только на основании федерального закона.

Греф также выразил надежду, что стратегия развития Сбербанка не изменится в случае смены главного акционера, в противном же случае он не видит себя в организации.

Отвечая на вопрос журналистов, поменяется ли стратегия Сбербанка в случае продажи акций от ЦБ правительству, Греф сказал: "Надеюсь, что нет. Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании".