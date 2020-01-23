МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2019 году направило на расчеты кредиторам ликвидируемых банков 100,3 миллиарда рублей, что на 17,6% больше, чем в 2018 году, сообщается на сайте АСВ.

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" в 2019 году направила на расчеты со 185 тысячами кредиторов 255 ликвидируемых банков 100,3 миллиарда рублей (для сравнения — в 2018 году на расчеты с кредиторами было направлено 85,3 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении. При этом за четвертый квартал 2019 года денежные средства на общую сумму свыше 32 миллиардов рублей получили более 104 тысяч кредиторов 201 ликвидируемого банка.

По состоянию на 31 декабря 2019 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 332 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, за весь период деятельности агентства достиг рекордного показателя — 45,3% (на 31 декабря 2018 года — 41,5%).

АСВ также отмечает, что требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,1%, второй очереди — на 36,4%, третьей очереди — на 26,7%, что также является рекордными показателями для агентства (на 31 декабря 2018 года эти показатели составляли 64,6%, 36,3% и 22,4% соответственно).

АСВ было создано в 2004 году, выплачивает возмещение по вкладам физлиц, индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса при страховом случае у банка-участника системы страхования вкладов. Агентство контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков. Число банков-участников системы на 17 января – 722, страховых случаев — 507. АСВ также является конкурсным управляющим несостоятельных банков. Количество ликвидационных процедур в отношении банков — 697, количество завершенных ликвидационных процедур — 332. Кроме того, агентство наделено еще и функциями по финоздоровлению банков. Количество проектов санации банков, в которых агентство приняло участие — 17.