МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Центральный банк России хочет дифференцировать надбавку к нормативу достаточности капитала за системную значимость в зависимости от размера банка и его влияния на финансовую систему, говорится в докладе регулятора об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию.

"Наиболее важными направлениями совершенствования регулирования СЗКО (системно значимые кредитные организации — ред.) в настоящее время представляются: … установление дифференцированных требований по надбавке за системную значимость в зависимости от размера банка и его влияния на финансовую систему", — указывается в докладе ЦБ.

Банком России была установлена единая надбавка к нормативу достаточности капитала за системную значимость с 1 января 2016 года в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску, с ежегодным повышением ее до достижения величины в 1% (с 1 января 2019 года). Впоследствии начало применения в полном объеме надбавки за системную значимость было перенесено на 1 января 2020 года.

В настоящее время в России 11 системно значимых банков: Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Московский кредитный банк (МКБ), Промсвязьбанк, "Юникредит банк", Райффайзенбанк и Росбанк. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.