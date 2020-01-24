МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нижневолжского коммерческого банка" (АО "НВКбанк", город Саратов), говорится в сообщении регулятора.

Решение было принято в связи с систематическим занижением кредитной организацией размера резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым было скрыто реальное финансовое положение банка.

"Более 65% кредитного портфеля НВКбанка составляли проблемные ссуды", пишет Банк России и добавляет, что главным источником фондирования деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% привлеченных банком средств).

Банк России неоднократно направлял в адрес НВКбанка предписания о доформировании резервов на возможные потери.

В НВКбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

НВКбанк является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплаты начнутся 7 февраля.

По данным БИР Аналитик, банк занимал 169 место в банковской системе РФ с активами в размере 14,5 млрд рублей, собственные средства составляли 1,52 млрд рублей, средства населения — 9 млрд рублей.