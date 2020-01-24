МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 22 января вложили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 420 миллионов долларов против 470 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций составили 420 миллионов долларов против 470 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился положительным. Приток средств составил 100 миллионов долларов против 200 миллионов долларов неделей ранее.

"Притоки в фонды акций и облигаций продолжаются рекордными темпами. Вместе с тем опасения по коронавирусу уже ухудшили настроения инвесторов, что привело к просадке рынков. Мы сохраняем осторожный среднесрочный взгляд и ждем разворота импульса притоков, предположительно к середине февраля", — добавляется в обзоре BCS Global Markets.