МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard работает над запуском в России платформы для приема безналичных чаевых, рассказали РБК три источника в банковской сфере. По информации двух из них, Mastercard ведет с банками переговоры о присоединении к проекту и обсуждает технические детали построения платформы.

Похожую платформу летом 2019 года запустила платежная система Visa.

Mastercard создает сервис самостоятельно, поэтому к нему смогут присоединиться все желающие банки, сказал один из собеседников РБК, уточнив, что платформу планируется запустить до конца 2020 года. Способ оставления чаевых может быть похож на тот, который реализован у Visa: официант вводит на POS-терминале нужную сумму, а посетитель кафе просто прикладывает к нему карту для списания денег, пояснил второй собеседник.

Платформа для чаевых от Mastercard с весны 2019 года работает на украинском платежном рынке: официант выбирает на платежном терминале опцию "оплата с чаевыми", вводит свой уникальный номер и сумму заказа. Затем терминал предлагает ввести 5%, 10% или 15% от стоимости заказа или любую другую сумму на усмотрение самого клиента.