МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Крупнейший частный банк России, Альфа-банк, не исключает возможность присоединения к программе льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский.

В январе, оглашая послание Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин призвал все банки, не только с госучастием, активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.

"Может быть, мы и присоединимся к данной программе, потому что сейчас многое меняется в позитивную сторону, и на ипотеку государство делает ставку. Регулятор и правительство сегодня понимают, как сделать так, чтобы это был реально рабочий механизм. Поэтому я не исключаю, что и мы однажды войдем в эту программу", — ответил Верхошинский на вопрос, может ли банк присоединиться к льготному ипотечному кредитованию на Дальнем Востоке.

При этом он пояснил, что Альфа-банк в первую очередь должен видеть "экономический смысл" в данной программе.

Сейчас ипотеку под 2% выдают Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, банк "Дом.РФ", "Дальневосточный банк", Росбанк. К весне в программу планируют войти банк "ФК Открытие", КБ "Восточный", банк "Долинск", Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк.

Всего в рамках этой программы до конца 2024 года планируется выдать до 450 миллиардов рублей — это около 147 тысяч кредитов. Сбербанк сообщал, что планирует выдать кредитов на сумму свыше 200 миллиардов рублей. ВТБ намерен выдать 100 миллиардов рублей. В Промсвязьбанке рассчитывают до конца года выдать не менее 1 миллиарда рублей.