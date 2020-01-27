МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Прокуратура Германии расследует причастность двух бывших сотрудников Deutsche Bank, к даче взяток представителям королевской семьи Саудовской Аравии, пишет Financial Times.

Основанием для расследования прокуратуры стало внутреннее расследование Deutsche Bank: оно показало, что в 2011 и 2012 годах несколько сотрудников кредитной организации давали взятки представителям саудовской королевской семьи для того, чтобы сохранить их в качестве клиентов банка.

По данным проверки, в общей сложности Deutsche Bank дал взятки на сумму в $1,1 млн.

По данным издания, это могли быть денежные выплаты либо подарки, такие как оплаченные стажировки или семинары на швейцарском горнолыжном курорте.

Известно о четырех трашах, которые были проведены через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, компания была основана дочерней структурой Deutsche Bank, зарегистрированной на Маврикии, и принадлежит жене финансового консультанта королевской семьи.

Внутреннее расследование банка проводилось с 2014 по 2016 год. Deutsche Bank установил, что во взяточничестве принимали участие свыше десяти сотрудников подразделения управления активами. После завершения проверки 12 сотрудников были лишены бонусных выплат, еще шестеро — покинули банк, позднее получив высокие посты в таких структурах, как Barclays, UniCredit и Union Bancaire Privee.

Два сотрудника были обвинены во взяточничестве и растрате средств Deutsche Bank.