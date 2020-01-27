МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство Совкомбанка о приобретении 99,99% акций страховой компании "Либерти Страхование" (входит в международную страховую группу Liberty Mutual), говорится в материалах ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО "Совкомбанк"… о приобретении 99,99% голосующих акций Либерти Страхование… и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.", — говорится в сообщении ФАС.

В конце декабря банк сообщил, что заключил с Liberty Mutual Group обязывающее соглашение о приобретении "Либерти Страхования". Банк отмечал, что сделку планируется закрыть в первом квартале 2020 года после получения разрешений Банка России и ФАС, а также соблюдения остальных условий закрытия сделки. Сообщалось также, что после закрытия сделки "Либерти Страхование" будет переименована.

АО "Либерти Страхование" входит в международную страховую группу Liberty Mutual. Группа основана в 1912 году, является одной из крупнейших страховых компаний в мире.