МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу во втором квартале 2020 года, по оценке ЦБ РФ, могут составить 13,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении регулятора.

"Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций в первом квартале 2020 года могут составить 11,5 миллиарда долларов (на 14% выше, чем в первом квартале 2019 года), а во втором квартале 2020 года – 13,2 миллиарда долларов (на 3% ниже показателя второго квартала предыдущего года)", — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ оценивал фактические платежи в первом квартале 2020 года на уровне 11,4 миллиарда долларов.

При этом, согласно данным макроэкономической статистики, в первом и втором кварталах 2020 года суммы платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составят 11,5 и 13,5 миллиарда долларов соответственно.

Как поясняет регулятор, оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, определенных по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке. Такие платежи, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.