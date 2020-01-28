МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Альфа-банк заключил мировые соглашения с компаниями, связанными с бенефициаром банка "Югра" Алексеем Хотиным, об урегулировании задолженности на 590 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Альфа-банк подтверждает заключение новых мировых соглашений с компаниями Алексея Хотина об урегулировании задолженности в объёме около 590 миллионов долларов США", — говорится в сообщении. Указывается, что стороны достигли договоренностей по всем инициированным судебным процессам и намерены утвердить соглашения в судах.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, заседание по одному из судебных процессов назначено на вторник, на нем, как ожидается, и будет утверждено мировое соглашение.

Альфа-банк в мае подал три крупных иска к структурам Хотина на общую сумму более 640 миллионов долларов. По одному из них решение о взыскании в пользу банка около 272 миллионов уже вступило в законную силу, два других пока рассматриваются в первой инстанции.

Суд в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации.

Сейчас в отношении Хотина и других лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 миллиарда рублей.