МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему планирует начать продажу своей доли в банке "Открытие" в 2021 году, рассматривает различные варианты, включая продажу частным инвесторам и публичное размещение акций, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ сообщил, что пригласил российских и иностранных инвестиционных консультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы "Открытие". Сбор предложений продлится до 16 марта 2020 года.

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"Банк России планирует выйти из капитала Группы БФКО (банк "Открытие" — ред.) с учетом соблюдения разумного баланса между максимальным возмещением затрат на финансовое оздоровление Группы БФКО и сроком выхода из нее. Сроком совершения первых сделок по снижению доли участия Банка России, предположительно, будет 2021 год… Рассматриваются различные варианты продажи долей участия, включая частные и публичные размещения", — говорится в сообщении.

Основные подходы регулятора к определению стратегии выхода из Группы БФКО — недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует "Открытие", а также максимальная прозрачность процесса выхода из группы.

"Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Почти два года спустя, в июле 2019 года, регулятор признал санацию завершенной.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре прошлого года говорила, что регулятор будет продавать "Открытие" большими частями с 2021 года. Она поясняла, что 2021 год как старт продажи был выбран для того, чтобы показать инвесторам, что банк "умеет зарабатывать".

Глава "Открытия" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости сообщал, что пакет в 15-20% акций банка готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами, при этом в перспективе возможна и полная приватизация.