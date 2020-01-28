МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Шансы на успешную продажу доли ЦБ в банке "Открытие" весьма велики, но далеко не факт, что это удастся осуществить уже в 2021 году, как надеется регулятор, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Они сомневаются, что банк может быть продан с премией к его стоимости, однако сходятся во мнении, что покупателями, скорее всего, станут российские крупные банки с госучастием.

ЦБ РФ не оставляет идеи продать свою долю в банке "Открытие" в 2021 году, при этом рассматривает различные варианты, включая продажу частным инвесторам и публичное размещение акций. Он уже пригласил российских и иностранных инвестиционных консультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы "Открытие". Сбор предложений продлится до 16 марта 2020 года.

Регулятор объясняет свое решение выйти из группы "Открытие" тем, что важно сохранять уровень конкуренции в каждом сегменте финансового рынка, а также обеспечить максимальную прозрачность.

"Открытие" стал первым крупным банком, который в 2017 году попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Почти два года спустя регулятор признал санацию завершенной и начал задумываться, что делать с этим активом дальше. Осенью прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что "Открытие" будет продаваться большими пакетами с 2021 года. Именно к этому моменту банк сумеет доказать инвесторам, что "умеет зарабатывать", пояснила она.

По словам главы "Открытия" Михаила Задорнова, к продаже в 2021 году намечен 15-20% пакет банка, в перспективе возможна полная приватизация.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Эксперты разошлись в оценке того, насколько реально воплощение этих планов.

На данном этапе довольно сложно говорить о том, состоится эта сделка или нет. Она запланирована на 2021 год, за это время может произойти целый ряд событий, которые отодвинут ее реализацию, считает аналитик "Финама" Сергей Дроздов. "К примеру, таким событием может стать неблагоприятная конъюнктура на мировых и внутренних финансовых рынках, когда инвесторам будет просто не до покупок новых активов", — пояснил он.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, возможность выгодно приватизировать "Открытие" появится не раньше, чем начнется экономический рост и будут проведены реформы, то есть приблизительно через 5-6 лет. Многое будет зависеть от состояния финансового рынка: индекс Мосбиржи уже начал коррекцию от максимумов, и она может идти в течение всего 2020 года, и тогда к 2021 году условия для размещения бумаг "Открытия" будут еще более невыгодными для регулятора.

В свою очередь, аналитик к ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий высказал мнение, что высока вероятность осуществления сделки уже в 2021 году. "По итогам 2018 года банк впервые стал прибыльным после санации. Более того, за 2019 год "Открытие" может показать еще больший рост прибыли — порядка 50%. Все это делает банк привлекательным для дальнейшей продажи инвесторам", — считает он.

Помешать сделке может резкое повышение ставки ЦБ в случае какого-нибудь коллапса. Если не будет форс-мажора и финансового кризиса до 2022 года, то продажа "Открытия" окажется весьма выгодной, добавил эксперт.

КТО ПОСЛЕДНИЙ В ОЧЕРЕДИ?

По мнению экспертов, среди интересантов могут быть крупные российские банки, преимущественно, с госучастием, при этом продажа с премией к вложенным средствам весьма сомнительна.

Банковский сектор после зачистки являет собой стагнирующую нишу, и это понимают инвесторы, поэтому найти стратегического инвестора почти точно не удастся, а несколько крупных частных — возможно, но все-таки тоже маловероятно, рассуждает Жарский.

"Мне кажется, что публичное размещение с рекламой по ТВ могли бы быть неплохим выходом из данной ситуации, если удастся очаровать граждан и убедить их, что банк теперь совершенно обновленный, лишенный старых проблем, что его капитализация будет расти. Но и в таком случае разместить по балансовой стоимости — пожалуйста, а вот за 1.3 капитала, как хочет регулятор — будет крайне сложно", — говорит он.

В условиях текущей инвестпривлекательности банковского сектора и российской экономики в целом довольно трудно найти инвесторов для покупки крупного пакета эмитента такого масштаба, согласен старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Руслан Коршунов. Привлекательность для инвесторов во многом будет связана с уровнем рентабельности банка и его долгосрочной дивидендной политикой. При негативном сценарии не исключен вариант, когда большая часть пакета может осесть в государственных или окологосударственных структурах.

Сделка по продаже "Открытия" усложняется ограниченным кругом потенциальных интересантов, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

"Скорее всего, это будут крупнейшие российские банки, в том числе с госучастием в капитале, а это риск повышения концентрации в секторе. При этом зарубежные инвесторы могут сдерживаться введенными против России санкциями. В этой связи на горизонте 2-3 лет продажа "Открытия" с премией к капиталу может быть затруднена", — считает она.

КАНДИДАТЫ НА ПРОДАЖУ

Тем не менее, если вдруг будет замечен оптимизм, на продажу могут быть выставлены и другие санированные банки. По мнению Коршунова, на повторную продажу в ближайшее время может быть выставлен Азиатско-Тихоокенский банк (АТБ), который интересен инвесторам, прежде всего, позициями в Дальневосточным регионе.

Еще один банк, с которым плотно работает ЦБ – МИнБанк. Однако его продажа пока выглядит спорной, так как для потенциального покупателя трудно найти преимущества такого банка, санация которого ранее уже вызывала немало вопросов, считает Коршунов.

При этом потенциальная продажа АТБ и МИнБ отягощается их качеством активов и возможностями текущих бизнес-моделей, которые напрямую влияют на стоимость покупки, добавила Носова из АКРА.

Дроздов напомнил, что для успешной реализации пакетов других банков, прошедших санацию, нужны подходящие условия на рынке, способствующие аппетиту инвесторов к покупкам.

"Желательна своего рода эйфория на рынках, либо устойчивый растущий тренд, в рамках которого инвесторы с удовольствием расширяют свои портфели", — сказал он.

По мнению Донецкого, в ближайшие годы вряд ли мы увидим ещё какие-нибудь IPO банков, а вот слияния — вполне вероятно. Рынок стремится к консолидации в условиях сжатия маржи (из-за снижения ключевой ставки), поэтому более крупные игроки будут поглощать мелких.