МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка" (регистрация в городе Севастополь), сообщает регулятор в среду.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится.

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, отмечает ЦБ РФ.

Комитет банковского надзора утвердил План участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

"Для поддержки деятельности Банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством в качестве инвестора будет привлечен РНКБ Банк", — сообщает пресс-служба регулятора.

Также в "Севастопольский морской банк" назначена временная администрация по управлению.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября 2019 года банк занимал 248 место в банковской системе РФ с активами в размере 5 млрд рублей, собственные средства составляли107,9 млн рублей, вклады — 2,3 млрд рублей.