МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Банк России с 28 января отозвал у страховой компании "Проминстрах" и "Городской страховой медицинской компании" ряд лицензий из-за их отказа от работы по соответствующим направлениям, следует из материалов регулятора.

Так, согласно приказу, "Городская страховая медицинская компания" лишились лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни.

В свою очередь страховая компания "Проминстрах" была лишена лицензий на целый ряд страховых действий. Среди них обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на нем, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также лицензия на перестрахование.

Эти решения Банка России приняты на основании добровольного отказа страховщиков от деятельности, предусмотренной перечисленными лицензиями, и вступает в силу с момента публикации.