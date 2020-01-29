МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Размещение акций или продажа частному инвестору акций банка "Открытие" может произойти в сентябре-октябре 2021 года, сообщил журналистам глава банка Михаил Задорнов.

Накануне Банк России заявил, что по-прежнему планирует начать продажу своей доли в банке "Открытие" в 2021 году, рассматривает различные варианты, включая продажу частным инвесторам и публичное размещение акций. Для этих целей ЦБ пригласил российских и иностранных инвестиционных консультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы "Открытие". Сбор предложений продлится до 16 марта 2020 года.

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"Я думаю, где-то в мае-июне будут заключены контракты с инвестконсультантами, юридическими консультантами…. Это (размещение — ред.), скорее всего, сентябрь-октябрь 2021 года, на эти даты мы ориентируемся", — прокомментировал Задорнов.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Чистая прибыль группы "Открытие" по МСФО за 2019 год ожидается в размере 48,1 миллиарда рублей, банк заработает 38,3 миллиарда рублей, следует из презентации главы группы Михаила Задорнова.

При этом он отметил, что финальные результаты по международным стандартам финансовой отчетности будут раскрыты в марте, и они, если будут отличаться от прогнозных, то не сильно.

"Российская прибыль банка составила 44 миллиарда рублей, активы банка на конец года — 2,3 миллиарда рублей", — также раскрыл Задорнов результаты банка за прошлый год по РСБУ.