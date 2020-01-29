МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассчитывает к концу 2020 — началу 2021 года запустить перечисление зарплат через систему быстрых платежей (СБП), сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в прямом эфире в социальной сети Facebook.

"Мы действительно планируем реализовать такой сервис в системе быстрых платежей — перечисление по реестрам зарплат тогда, когда для работодателя идентификатором служит не номер счета в конкретном банке, а номер его сотрудника. Мы видим большой интерес к такому функционалу, от банков многих были такие обращения", — сказала Бакина.

"Мы обсуждаем варианты реализации. Здесь, наверное, не столько техника важна, сколько важно учесть все риски — например, что делать, если работник вдруг потерял мобильный телефон… У нас есть определенное видение к схеме реализации, мы рассчитываем в начале года подписать соответствующую дорожную карту и к концу года этого или началу следующего такой функционал реализовать", — добавила представитель ЦБ.

На сложившуюся монополию в сегменте "зарплатных проектов" в конце января прошлого года обратили внимание представители трех частных банков — Альфа-банка, "Тинькофф банка" и Совкомбанка. В качестве одного из способов снизить монополию госбанков было предложено создать централизованный зарплатный реестр. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла тогда, что не считает проблему "зарплатного рабства" надуманной, но идея создания реестра несет в себе риски, например, задержки зарплат. Набиуллина подчеркивала необходимость "найти развязки" в этом вопросе.

СБП была запущена в конце января 2019 года. На сегодня в ней уже более 30 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

По словам Бакиной, россияне за год перевели через СБП почти 70 миллиардов рублей, совершили более 8 миллионов операций. "За год работы более 8 миллионов операций на сумму почти 70 миллиардов рублей было совершено в системе. Прирост ежемесячно в среднем составляет порядка 25%, как по количеству, так и по объему платежей", — отметила представитель ЦБ.

Она также сообщила, что ЦБ изучает тарифы банков в СБП, в случае необходимости может установить размер предельной клиентской комиссии.

"Мы смотрим сейчас, нам важно понять, как банки сориентировались, потому что даже в течение января видим разное поведение: кто-то анонсировал, так и не запустил, кто-то ввел комиссию, потом видим — калибруется. Понятно, что должен пройти период, пока так или иначе сформируются тарифные политики наших кредитных организаций", — сказала Бакина.

"Если мы как оператор системы, как Банк России будем видеть, что пользователи не имеют возможности беспрепятственно осуществлять эти операции, если мы будем видеть, что эти тарифы просто заградительные, то мы, безусловно, введем эти предельные размеры. Пока смотрим на поведение", — добавила представитель ЦБ.