МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 10 /2146/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5286-У от 14.10.2019 "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств " /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57137 от 14.01.2020, вступает в силу с 1.06.2020/;

— указание № 5301-У от 28.10.2019 "О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57138 от 14.01.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5314-У от 13.11.2019 "О порядке присвоения выпускам /дополнительным выпускам/ эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56914 от 20.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5342-У от 4.12.2019 "О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57116 от 10.01.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5346-У от 6.12.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 июля 2017 года № 4460-У "О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57139 от 14.01.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5350-У от 10.12.2019 "О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, перечень которых определен пунктами 1-13, 15 и 16 части 9 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ "О потребительском кредите /займе/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57078 от 30.12.2019, вступает в силу с 30.01.2020/;

— указание № 5351-У от 11.12.2019 "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57200 от 20.01.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5390-У от 17.01.2020 "О неприменении на территории Российской Федерации отдельных актов Госбанка СССР" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5393-У от 22.01.2020 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России, регулирующих порядок совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-78 от 21.01.2020 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества Страховой Корпорации "Коместра-Томь";

— приказ № ОД-79 от 21.01.2020 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566";

— приказ № ОД-80 от 21.01.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества "Страховая группа "Спасские ворота-М";

— приказ № ОД-81 от 21.01.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой медицинской организации "Чулпан-Мед";

— приказ № ОД-85 от 21.01.2020 "О прекращении деятельности временной администрации акционерного общества "Страховая компания "Стерх";

— приказ № ОД-86 от 21.01.2020 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Поволжский страховой альянс";

— приказ № ОД-97 от 23.01.2020 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредитинвест" ООО КБ "Кредитинвест" /Республика Дагестан, г. Кизилюрт/";

— приказ № ОД-98 от 23.01.2020 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Ярославский акционерный "Кредпромбанк" Акционерное общество АО "Кредпромбанк" /г. Ярославль/";

— приказ № ОД-111 от 24.01.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк" АО "НВКбанк" /г. Саратов/";

— приказ № ОД-112 от 24.01.2020 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк" АО "НВКбанк" /г. Саратов/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-123 от 27.01.2020 "О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "РЕСПЕКТ";

— приказ № ОД-134 от 28.01.2020 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений об Акционерном обществе "Международная платежная система "123" /г. Москва/";

— информационное письмо № ИН-06-59/1 от 20.01.2020 "Об отдельных вопросах, связанных с заключением договора обязательного страхования";

— информационное письмо № ИН-06-14/3 от 24.01.2020 "Об отмене отдельных писем Банка России".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.01.2020; обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2019 г; сообщения об исключении ОАО "Газинвестбанк" и ОИКБ "Русь" /ООО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.