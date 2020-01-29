МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" раскрыл структуру акционеров после приобретения блокирующего пакета фонда структурой ВЭБа.

Согласно материалам фонда, по состоянию на 15 января 2020 года Газпромбанку принадлежит 34,65% фонда, РЖД — 17,5%, "ВЭБ-лизингу", лизинговой "дочке" ВЭБа — также 17,5%, Российскому профессиональному союзу железнодорожников и транспортных строителей — 0,29%, "Торговому дому РЖД" — 0,05%.

Оставшиеся 30% фонд планировал распределить среди акционеров, таким образом, текущие акционеры аккумулируют 100% голосов (49,5% у Газпромбанка, по 25% у РЖД и "ВЭБ-лизинга").

При этом из состава акционеров вышли компания "РСХБ Управление Активами", которая ранее владела 13,65% фонда, а также благотворительный фонд "Транссоюз" и Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта, владевшие по 1,75% фонда.

РЖД планируют сохранить блокпакет в НПФ "Благосостояние", сообщил в январе на брифинге замглавы железнодорожной монополии Андрей Старков.

НПФ "Благосостояние" является одним из лидеров по негосударственному пенсионному обеспечению. Число участников по программам НПО — 1,3 миллиона человек, число получающих негосударственную пенсию — 426 тысяч человек.