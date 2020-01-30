МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам 2019 года составила 5,265 миллиарда евро против 341 миллиона евро прибыли в 2018 году, следует из отчетности кредитной организации.

Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил 5,39 миллиарда евро против прибыли в 267 миллионов евро годом ранее. Разводненный убыток на акцию вырос до 2,71 евро с 0,01 евро в 2018 году. Выручка сократилась на 8% — до 23,165 миллиарда евро.

Чистый убыток Deutsche Bank за четвертый квартал вырос в 3,6 раза, до 1,483 миллиарда евро. Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил за квартал 1,518 миллиарда евро, что также в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего. Разводненный убыток на акцию по итогам квартала составил 0,72 евро против убытка в 0,2 евро за четвертый квартал 2018 года. Выручка за период сократилась на 4% — до 5,349 миллиарда евро.

Убытки Deutsche Bank связывает с расходами на реструктуризацию. Так, издержки, связанные с преобразованием, составили за четвертый квартал 1,1 миллиарда евро, а за год — 3 миллиарда евро.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года. Штат банка по состоянию на конец 2019 года составляет около 87,6 тысячи человек.