МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России оценил размер "дыры" в капитале ранее лишенного лицензии "Невского банка" (Санкт-Петербург) в 2,713 миллиарда рублей, говорится в материалах регулятора.

Так, активы банка по результатам исследования составляют 286,613 миллиона рублей, обязательства — 3 миллиарда.

Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у петербургского "Невского народного банка" (он же "Невский банк"). Как сообщил регулятор, банк полностью утратил собственные средства (капитал) из-за хищения значительной части активов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 322 место в банковской системе РФ с активами в размере 2,38 млрд рублей, собственные средства составляли 450,4 млн рублей, вклады — 1,3 млрд рублей.