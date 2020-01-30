МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Совкомбанк разместит бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 7,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, книга заявок инвесторов на бумаги закрылась при спросе 1,9 миллиарда долларов.

Заявки на евробонды банк собирал в четверг. Первоначальный ориентир доходности бумаг с колл-опционом через пять лет составлял около 8,25% годовых, но был снижен до уровня около 8% годовых.

Совкомбанк 24-29 января провел встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".