МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в минувшем декабре достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%, говорится в сообщении Банка России.

Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года. В мае она снизилась до уровня в 10,53%, в июне — до 10,29%, в июле ставка опустилась до 10,24%, а в августе — оказалась ниже 10% впервые с января, составив 9,9%. В сентябре ставка опустилась до 9,68%, октябре — снизилась до минимального за два года значения в 9,4%, а в ноябре — упала до 9,19%.

Наряду со снижением цены ипотечного кредита наблюдается и всплеск его популярности, следует из сообщения. В декабре четверть объема кредитования физлиц приходилась на ИЖК. "Всего за месяц было предоставлено более 145 тысяч ипотечных кредитов на сумму 345,1 миллиарда рублей, что на четверть превысило соответствующие показатели ноября 2019 года", — также отмечает регулятор.

Кроме того, совокупная задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 января 2020 года составила 7,7 триллиона рублей и по сравнению с началом 2019 года выросла на 1,1 триллиона.