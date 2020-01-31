МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам завершившегося 31 декабря первого квартала 2019-2020 финансового года выросла на 10%, до 3,272 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 1,46 доллара против 1,3 доллара годом ранее. Выручка Visa достигла 6,054 миллиарда долларов, что на 10% больше показателя за отчетный период прошлого фингода.

"Показатели первого квартала 2019-2020 финансового года отражают уверенный рост бизнеса по всему миру", — приводятся в отчетности слова гендиректора компании Альфреда Келли-младшего (Alfred Kelly Jr.).

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.