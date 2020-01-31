МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк" (зарегистрирован в Москве), сообщает регулятор в пятницу.

Банк не является участником системы страхования вкладов.

Решение об отзыве лицензии было принято из-за того, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов, а также завышал а стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

"Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков и реальной стоимости учтенной на балансе недвижимости по требованию Банка России выявило снижение (более 40%) капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов", — отмечается в сообщении регулятора.

Свыше 70% кредитного портфеля банка представлено проблемными ссудами, поясняет ЦБ.

Также у кредитной организации аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По данным БИР Аналитик, на 1 декабря банк занимал 369 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,23 млрд рублей.