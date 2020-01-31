МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России с 1 по 15 апреля соберет заявки заинтересованных лиц на участие в процедурах реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), при этом способ реализации пока не определен, сообщил регулятор.

"Банк России объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций "Азиатско-Тихоокеанский банк"….Прием Банком России сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка будет осуществляться в период с 01.04.2020 по 15.04.2020", — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения заявок ЦБ примет решение о дальнейших способах реализации акций АТБ, о чем объявит дополнительно.

Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций.

Эти акции ЦБ выставил на открытый аукцион 14 марта 2019 года. К аукциону были допущены два участника — Московский кредитный банк и Совкомбанк, однако фактически ни один из них не принял участия в торгах, и аукцион был признан несостоявшимся.