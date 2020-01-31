ЦБ подал иск на 195,7 млрд рублей к топ-менеджерам и собственникам МИнБ
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Центральный банк РФ подал иск на 195,7 миллиарда рублей к топ-менеджерам и собственникам Московского индустриального банка, следует из картотеки арбитражных дел.
Ответчиками по иску указаны Абубакар и Адам Арсамаковы, Татьяна Борисова, Владимир Катунин, Михаил Курбатов, всего 19 человек.
"Сумма исковых требований 195 миллиардов 663 миллиона 511 тысяч 710 рублей 82 копейки", — сказано в карточке дела.
https://1prime.ru/finance/20200131/830874645.html