МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ с 2022 года предоставлять банкам ликвидность на внутреннем рынке на основе кредитных рейтингов логично, поскольку унифицирует подход к оценке их надежности, считают опрошенные "Прайм" кредитные организации.

Банк России в четверг сообщил, что с 1 января 2022 года будет предоставлять банкам ликвидность на внутреннем рынке на основе их кредитных рейтингов АКРА и "Эксперт РА" вместо отнесения к классификационным группам. Операции РЕПО и операции по предоставлению обеспеченных кредитов будут осуществляться с кредитными организациями при условии наличия у них минимального кредитного рейтинга, в том числе на уровне не ниже "B-(RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА или "ruB-" по классификации рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Решение об отказе от классификационных групп при проведении операций предоставления ликвидности с кредитными организациями является очередным шагом Банка России по дальнейшей унификации практики применения оценки кредитоспособности субъектов финансового рынка на основе методик аккредитованных российских рейтинговых агентств", — прокомментировали в пресс-службе ВТБ новацию ЦБ.

Директор казначейства банка "Открытие" Дмитрий Орлов полагает, что эта мера может способствовать ограничению доступа к ликвидности от ЦБ ненадежных банков с помощью рейтинговых агентств. "Одновременно, повышается роль, значимость и загрузка российских рейтинговых агентств, их инфраструктурное качество", — добавил он.

В ВТБ считают, что введение требования о наличии российских рейтингов с 2022 года, очевидно, обусловлено желанием регулятора сделать процесс перехода на новый механизм максимально безболезненным для финансовой системы и предоставить достаточно времени для получения рейтинга соответствующего уровня для тех банков, которые их не имеют вовсе, либо их уровень не удовлетворяет минимальным требования Банка России.

"В то же время вызывает вопросы тот факт, что, исходя из новых критериев регулятора, кредитные организации, не имеющие соответствующего рейтинга, то есть как раз те, которым может в наибольшей степени потребоваться привлечение ликвидности от Банка России, будут отрезаны от этого источника даже при наличии первоклассного обеспечения", — указали в ВТБ.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БАНКОВ

При этом банк ВТБ, имея наивысший рейтинг "Эксперт РА" "ruAAA", соответствует всем критериям по новой методике регулятора, и сохранит полный доступ к перечисленным операциям предоставления ликвидности Банком России, заявили в финансовом учреждении.

Директор по связям с инвесторами и фондированию Райффайзенбанка Екатерина Овчинникова отметила, что в банке основным источником фондирования являются клиентские средства, внешнее фондирование с рынков капитала отсутствует. "Решение Банка России не окажет влияния на нашу структуру фондирования", — пояснила она.

Кроме того, использование независимой рейтинговой оценки снижает вероятность конфликта интересов, когда оценщик и кредитор является одним лицом, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

Начальник управления по регулированию ликвидности Альфа-банка Валерий Лисейкин считает, что решение регулятора направлено на дальнейшее развитие рейтинговой индустрии. Вместе с тем, по его словам, для Альфа-банка новый подход ничего не изменит, поскольку кредитная организация удовлетворяет требованиям минимального кредитного рейтинга.

Россельхозбанк обеспечивает свою ликвидность рыночными инструментами и давно не прибегает к прямым заимствованиям у Банка России, отметили в банке.