МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. 38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса тех, кто собирается купить недвижимость в течение ближайшего года, сообщает РБК. Собирать деньги на первоначальный взнос они планируют следующими способами (одним или несколькими): 23% будущих заемщиков рассчитывают получить средства под залог старого жилья, 20% опрошенных планируют потратить на первый взнос по ипотеке материнский капитал, 13% — готовятся продать имущество, а 10% — взять на эти цели потребительский кредит.

Согласно опросу, 62% будущих заемщиков самостоятельно скопили или продолжают копить деньги на первоначальный взнос.

В среднем россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке от двух до четырех лет. Согласно опросу, только 6% респондентов могут справиться с этим меньше чем за год, 17% потенциальных заемщиков способны набрать нужную сумму за год, а 29% опрошенных формируют первоначальный взнос в течение пяти лет.

35% из тех, кто готов накопить нужную сумму, откладывают какие-то деньги на первоначальный взнос каждый месяц. "Подобное поведение более характерно для женщин, чем мужчин. Мужчины же более склоны к риску: они в два раза чаще женщин инвестируют накопленные средства", — говорят аналитики Райффайзенбанка.

Большинство опрошенных копят деньги на первоначальный взнос на вкладах. Почти треть, от тех кто сберегает, просто хранят наличные дома, менее 7% инвестируют свои сбережения до того, как накопится подходящая сумма.

"Женщины чаще полагаются на наследство или помощь родителей, при этом мужчины предпочитают получать деньги под залог имеющейся недвижимости", — указывают аналитики Райффайзенбанка. Они также обращают внимание, что 12% желающих купить недвижимость планируют брать не ипотеку, а потребительский кредит. Треть таких клиентов считают кредит наличными "более понятным".