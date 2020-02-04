МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Банк России зафиксировал 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, против 168 таких пирамид за 2018 год, и направил соответствующие материалы в прокуратуру, рассказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"За 2019 год выявили 237 финансовых пирамид, основные формы — это общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, также есть микрофинансовые институты. Большинство финансовых пирамид выявлено на территории Центрального федерального округа, в большей степени они зарегистрированы там", — сказал он.

Согласно презентации главы департамента ЦБ, всего за 2015-2019 годы ЦБ РФ выявил 922 организации и интернет-проекта с признаками финансовых пирамид,в том числе в 2015 году — 200, в 2016 году — 180, в 2017 году — 137, в 2018 году — 168 организаций и интернет-проектов.

"В основном деятельность финансовых пирамид распространяется через интернет-пространство из-за рубежа и все меньше становится в России. 43% регистрируются в Великобритании, то есть из юрисдикции Великобритании предлагают какие-то (псевдоинвестиции — ред.). 88 организаций зарегистрировано в Центральном федеральном округе", — уточнил Лях.

Указывается также, что из 237 выявленных субъектов 55 — это интернет-проекты, 88 — общества с ограниченной ответственностью, 39 — организации, действовавшие под вывеской КПК, 21 — в форме потребительского кооператива и 34 действовали в иных формах.

По словам Ляха, Банк России в 2019 году выявил 210 организаций с признаками нелегальных форекс-дилеров, работающих на территории России, сообщил в прокуратуру и иностранным регуляторам. "За 2019 год Банк России выявил 210 нелегальных форекс-дилеров, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации. В большей степени они осуществляли свою деятельность из-за рубежа и через иностранные интернет-ресурсы", — сказал он.

"Деятельность по выявлению нелегального форекс на протяжение последних лет была активной… мы не являемся органом, уполномоченным на блокировку, поэтому в Роскомнадзор мы направлять не можем. Сейчас мы направляем в прокуратуру полную информацию, прокуратура запускает процесс… Мы активно работаем с иностранными регуляторами, у которых могут быть и другие инструменты воздействия на их поднадзорных", — добавил Лях.

Он также рассказал, что нелегальные форекс-дилеры продолжают использовать формат "обучающих" центров для привлечения клиентов, а также внедрять фишинговые программы в приложения для мобильных телефонов, якобы предназначенные для торгов на рынке.

"Есть предложения на установку программного обеспечения на телефоны, потому что, прежде всего, это приложение для мобильных телефонов для того, чтобы якобы торговать на рынке форекс, но под видом такой нелегальной деятельности ещё используется программа для фишинга", — сказал он.

Лях обратил внимание, что нелегальные форекс-компании для привлечения клиентов по-прежнему активно используют форму "обучающих" и "консультационных" центов. В среднем 5-10 таких центров работают на одного нелегального дилера в трех-пяти крупных городах России, однако были и те, у кого насчитывалось порядка 50 "обучающих" центров — они вели деятельность в половине субъектов РФ, отметил Лях.

"Пострадавшие, как правило, до конца уверены, что они являются участниками рынка форекс, хотят получить от компании какую-то компенсацию, но, как правило, это не так. Мошенники, как только получают деньги, исчезают", — добавил он.