МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Управляющая компания "Альфа-Капитал" завершила покупку инвесткомпании "КапиталЪ Управление активами" и до конца года проведет ребрендинг приобретенной компании, которая получит название "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции", — говорится в сообщении УК "Альфа-Капитал".

"Управляющая компания "Альфа-Капитал" сообщает о закрытии сделки по покупке 100% АО "КапиталЪ Управление активами", под управлением которой находятся три интервальных паевых инвестиционных фонда (ИПИФ) с суммарными активами 3 миллиарда рублей. Компания официально вошла в структуру "Альфа-Групп" после одобрения сделки Центральным банком РФ, сохраняя все текущие лицензии. Генеральным директором назначен Николай Антипов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора УК "Альфа-Капитал", — указывается там же.

"Новая УК ориентирована на управление активов крупных состоятельных клиентов, персональными фондами, развитие альтернативных классическому фондовому рынку инструментов. В ближайшее время ребрендинг будет завершен, "КапиталЪ управление активами" продолжит работу как "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции" в рамках "Альфа-Групп", – пояснил сам Антипов.

В то же время Банк России сообщил, что принял решение переоформить лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами акционерного общества "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции" в связи с изменением наименования общества, ранее называвшегося "КапиталЪ Управление активами".

"Мы рады подтвердить финализацию сделки по приобретению УК "КапиталЪ Управление активами". Растущий интерес клиентов к структуризации капиталов, получению экспертизы и сервиса по их управлению определяет стратегию развития новой компании. В ближайшее время компания начнет активно наращивать объемы бизнеса", – в свою очередь отметила генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева.