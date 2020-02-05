МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 15 /2151/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 698-П от 24.10.2019 "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57245 от 23.01.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— положение № 705-П от 18.12.2019 "О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, а также операторами иностранных платежных систем требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57280 от 27.01.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5376-У от 26.12.2019 "Об упорядочении отдельных актов Банка России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5399-У от 31.01.2020 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-135 от 28.01.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества "Городская страховая медицинская компания";

— приказ № ОД-136 от 28.01.2020 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ";

— приказ № ОД-138 от 29.01.2020 "О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество "Севастопольский Морской банк" АО "Севастопольский Морской банк" /г. Севастополь/";

— приказ № ОД-152 от 30.01.2020 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 января 2020 года № ОД-7";

— приказ № ОД-165 от 30.01.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой и Перестраховочный Брокер "Юнимар";

— приказ № ОД-166 от 31.01.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" /Акционерное общество/ АКБ "АПАБАНК" /АО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-167 от 31.01.2020 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" /Акционерное общество/ АКБ "АПАБАНК" /АО/ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-185 от 4.02.2020 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.01.2020; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.01.2020; объявления Банка России; сообщение АСВ для вкладчиков ПАО КБ "ПФС-БАНК".