МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (SG Russia) по итогам 2019 года выросла на 1,4% при текущем курсе валют, составив 146 миллионов евро, сообщается в отчетности финансовой группы.

При этом при постоянных курсах валют и при корректировке на изменения в структуре группы чистая прибыль от деятельности Societe Generale в РФ сократилась на 1,8% в годовом выражении, объем непогашенных кредитов увеличился на 9%, а объем депозитов вырос на 13%. Банк отмечает рост автокредитования и ипотечных кредитов.

Кроме того, банк указывает, то чистая прибыль от банковской деятельности SG Russia при постоянных курсах валют и при корректировке на изменения в структуре группы выросла на 7,8% в 2019 году, составив 899 миллионов евро.

Чистая прибыль всей группы Societe Generale по итогам 2019 года сократилась на 21,2% — до 3,248 миллиарда евро. Прибыль от банковской деятельности сократилась на 2% — до 24,671 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 5,666 миллиарда евро, что ниже прошлогоднего результата на 9,6%.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль группы сократилась на 4,6% — до 654 миллионов евро. Прибыль от банковской деятельности выросла на 4,8% — до 6,213 миллиарда евро. Операционная прибыль достигла 1,339 миллиарда евро, что на 21,1% больше аналогичного показателя 2018 года.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк "Дельтакредит", однако в июне 2019 года его объединили с Росбанком.