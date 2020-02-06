МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. TCS Group планирует инвестировать до 25 миллионов евро в финтех-компанию, которая будет предлагать некредитные финансовые продукты розничным клиентам в Европе, сообщили в группе.

"TCS Group… сегодня объявляет о планах инвестировать в новый венчурный проект по созданию финтех-компании, предоставляющей широкий спектр услуг розничным клиентам в Европе (исключая страны СНГ). Стартап будет предлагать некредитные финансовые продукты", — сказано в сообщении.

Проект планируется запустить в 2020 году. Основным инвестором станет TCS Group, которая будет иметь контроль в новой компании. Первоначальное обязательство компании составляет до 25 миллионов евро и будет вноситься траншами по мере развития предприятия.

Соинвесторами выступят старший вице-президент, директор по развитию бизнеса "Тинькофф банка" Артем Яманов и вице-президент, директор по разработке новых продуктов "Тинькофф банка" Александр Емешев. По данным компании, они сосредоточатся на новом проекте и постепенно отойдут от своих нынешних обязанностей.

Бывший операционный директор "Тинькофф" Станислав Близнюк стал старшим вице-президентом по развитию бизнеса "Тинькофф" вместо Яманова. Операционным директором в январе стал Павел Христолюбов.